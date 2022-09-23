ماجد المهندس يشعل أجواء القصيم بمناسبة العيد الوطني السعودي 92

بدأت احتفالات الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92 مبكرًا، وذلك من خلال الكثير من الفعاليات المختلفة والحفلات الغنائية التي يحيها ألمع النجوم العرب.

حفل ماجد المهندس بمناسبة العيد الوطني السعودي 92

أحيا الفنان العراقي ماجد المهندس حفلًا غائيًا في منطقة القصيم بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 في حفل جماهيري ضخم حضره العديد من الجمهور السعودي.

وحرص الفنان العراقي على توجيه الشكر لجمهور ولشركة روتانا قبل بدء الحفل، واكد الفنان العراقي انه سيحاول تلبية طلبات الجمهور وغناء اكبر قدر من اغانيه.

وافتتح الفنان العراقي الشهير الحفل الغنائي بالأغنية الوطنية "الله يعز الدار" وذلك بمناسبة العيد الوطني السعودي الـ 92، وهوي الاغنية التي كان قد اطلقها بمناسبة هذا العيد في أحد الاعوام الماضية.

كما قدم العديد من الأغاني المميزة مثل "تناديك" و"عطشان" و"هتان" و"هدوء" و"رفوف الذكريات" والعديد من الاغاني، وتفاعل مع الجمهور بالتصفيق.

وبعد تقديمه الأغنية حرص الفنان ماجد المهندس على تهنئة الشعب السعودي بهذه المناسبة وهو على المسرح مؤكدًا حبه الشديد للمملكة العربية السعودية.

ماجد المهندس يتلقى هدية من جمهوره

وتلقى الفنان العراقي هدية مميزة من قبل أحد الأشخاص والتي كانت عبارة عن بورتريه مرسومه له باللونين الأبيض والأسود، وشكر المهندس المعجب وحرص على التقاط الصور معه.

ويحظى الفنان العراقي بشعبية كبيرة في السعودية بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام.