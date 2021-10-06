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ماجد المهندس يطرح أغنيته الجديدة (حرالم تروح)

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 02:29
ماجد المهندس
ماجد المهندس

طرح المطرب ماجد المهندس أحدث أغانيه التي تحمل اسم (حرام تروح) من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي.

وتقول كلمات الأغنية: (حرام تروح.. تخليني كذا واتروح !اخاف الناس يشوفوني، وكسرة قلبي بعيوني ، شسوي لو يسألوني !!حبيبك وين يامجروح ؟! 

يذكر ان آخر أعمال المهندس، كان كليب (نصاب) للفنان ماجد المهندس، وذلك عبر تطبيق box فن وباقي المنصات الإلكترونية.
وتعاون ماجد المهندس فى هذه الأغنية مع كل من الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعري.

الجدير بالذكر أن انتهى ماجد المهندس من تسجيل أحدث أغانى ألبومه الجديد في 2021، وكانت آخر الأغاني التي تم تسجيلها (الفاتنة) من ألحان أحمد الهرمي ومن توزيع سيروس

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