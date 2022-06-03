ماجد المهندس يطرح فيديو كليب أغنيته (يا كريم بالجفا)

طرح الفنان ماجد المهندس فيديو كليب أغنيته الجديدة (يا كريم بالجفا)، من كلمات سعيد بن مانع، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد عادل، وإشراف عام خالد أبو منذر، وإخراج سعيد الماروق، وقد تم تصوير العمل في دبي لمدة ثلاثة أيام.

وتقول كلمات الاغنية: (يا كريم بالجفا ليتك بخيل ويابخيل بالوفا وين الكرم مشكلة مغرمك يالطرف الكحيل رغم كبر الجرح عمره ماندم مادريت ان الكذب حبله طويل يوم شفتك في الموادع تبتسم ابشع من الكذب نكران الجميل حرموها يامحلل ماحرم لاتقول ان قلبك المرهف دليل والله انه تاه عني وانحرم قلبك اللي دور لقلبي بديل ضيع القبله وهو وسط الحرم).

على صعيد الحفلات، يجتمع ماجد المهندس وأصالة نصري على مسرح واحد بحفل فني يُقام في دبي وتحديدًا على مسرح (كوكا كولا أرينا) في الثالث من حزيران/يونيو الجاري.