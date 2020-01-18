نداء شرارة تُفجع بوفاة شقيقها: "يارب الفاجعة أكبر مني"!

فُجعت الفنانة الأردنية نداء شرارة بخبر وفاة شقيقها إثر حادث سير، وأعلنت شرارة الخبر الصادم عبر حسابها في فيسبوك وكتبت قائلة: " أخويا مات، 26 سنة مات، شب راح فى حادث، كنت وعدته أجهز له بيته عشان بدو يتجوز، كان نفسو يتجوز وعامل جمعية آخر الشهر بدو يقبضها عشان أخطب له، يا رب الفاجعة أكبر منى، أكبر من طاقتنا، الصبر من عندك يا رب، صبر أمى، قلبى بينعصر يا رب".

وتفاعل جمهور الفنانة مع الخبر معبرين عن صدمتهم ومقدمين لها التعازي وكلمات المواساة، معبرين عن أسفهم بسبب فقدانها شقيقها، مؤكدين أن الحرقة بدت واضحة في كلماتها.

يُشار إلى أن شرارة هي فنانة أردنية استطاعت أن تثبت موهبتها وتقديم خط خاص بها في الأغاني، مُحافظة بذات الوقت على طريقتها المحافظة إذ أنها دخلت المجال مُردتية الحجاب واستمرت به دون تردد.

بدأت شرارة مشوارها الفني عند مشاركتها في برنامج المواهب ذا فويس، حيث انضمت إلى فريق الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب واستطاعت الحصول على لقب ذا فويس بموسمه الثالث بعدنا أبهرت الجمهور بصوتها وموهبتها.

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