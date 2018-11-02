ماجدة الرومي تستعد لطرح أغنية مفردة قريبا

نشرت المُطربة اللبنانية ماجدة الرومي، صورة شوقت بها جمهورها لأغنية منفردة جديدة ستطرحها قريبًا.

وعلقت ماجدة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات (إنستجرام) بكلمة: (قريبًا)، حسب موقع صدى البلد.

وتحيي المطربة ماجدة الرومي، الليلة الختامية لمهرجان الموسيقى العربية يوم 12 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل على خشبة المسرح الكبير بقيادة المايسترو نادر عباسي.

ويأتي حفل ماجدة في الأوبرا بعد غياب 15 عامًا عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، حيث كانت آخر مشاركتها في المهرجان عام 2003.