مارتا حامد تتهم طليقها حسن فائق وأصالة باقتحام منزلها

اتهمت مارتا حامد ، طليقة الشاعر العراقي فائق حسن ، طليقها وزوجته الفنانة السورية أصالة نصري باقتحام منزلها ورمي أغراضها أثناء سفرها خارجًا.

طليقة فائق حسن تتهمه هو وأصالة باقتحام منزلها

وأطلَّت عارضة الأزياء والممثلة العراقية مارتا حامد في بث مباشر مع الإعلامي اللبناني إيلي باسل عبر موقع "إنستغرام"، من داخل منزلها في دبي، الذي تقيم فيه برفقة أبنائها الثلاث، واستعرضت خلو منزلها من الأثاث والتخلص من جميع ملابسها حتى ملابسها الداخلية، عقب عودتها من الولايات المتحدة برفقة ابنتها وتواجد أبنائها يتواجدون في المخيم الصيفي.

وأشارت ماريتا إلى أن هناك أحد نائم في غرفة مُغلقة دون علمها، وحين طرقها على الباب، فتح أحدهم الباب، حيث ادعت في البداية أنها لا تعرفهما، لكنها قالت فيما بعد أنه شقيق فائق حسن ونجله.

ولفتت أن هناك رسائل متبادلة بينها وبين فائق وأصالة قبل أيام من اقتحام منزلها، يهددانها بإخلاء المنزل، وقالت: "الجيران شافوا أصالة وفايق دزتلهم مسج، قلتلهم ممنوع تدخلون البيت، هذا بيتي وبيت أولادي، وين ضميركم اللي يخليكم فايق وأصالة يطلعوني من البيت“.

وأوضحت أن فائق حادثها أثناء تواجدها في أمريكا، وهددها بأخذ أولادها، وقالت: "فايق يكلمني وأنا بأمريكا إني رح آخذ الأولاد أنا وأصالة وهذا بيتي أنا وأصالة ورح آخذ الأولاد والأولاد إذا بدهم بجو عندك".

مارتا حامد: الجيران يشهدون تواجد أصالة في منزلها

وأكَّدت أن الجيران يشهدون على تواجد أصالة وفائق في المنزل، حيث رأوا الفنانة على شرفة غرفة نومها، كما كشفت أنها ستقدم شكوى ضدهم، فقد وثَّقت تواجد أفراد من شرطة دبي.

وأشارت مارتا حامد إلى أن المنزل باسم طليقها، مؤكدةً أنه يحق له المنزل في حال إبلاغها بتركه، وليس عن طريق طردها وإخلائه من ممتلكاتها، وقالت: "حتى لو البيت باسمو هذا ساكنة فيه مع أولادي، وحتى لو بدو ياه أنا أشيل أغراضي بنفسي مش رجال غريبين".

وادعت أن إجبارها على الخروج من المنزل يعود إلى رغبة أصالة نصري به، باعتباره أكبر من منزلها، بالإضافة إلى رغبتها في الحصول على أبنائها.