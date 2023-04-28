مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتش يوضّحان حقيقة علاقتهما العاطفية

تداول المتابعون صورة للنجمين "مارت رمضان ديمير" و"أفرا ساراتش" وهما يقضيان عطلة العيد في مكان واحد.

وأثار هذا الأمر الكثير من التساؤلات لدى جمهور الثنائي التركي حيث أكّدوا بان هناك علاقة عاطفية رومانسية تجمع ما بين مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتش.

مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتش يحسمان الجدل حول علاقتهما

وأثارت هذه الصور شائعات كثيرة حول وجود علاقة رومانسية تربطهما على أرض الواقع، فقامت الصحفية بيرسين بالتواصل مع الثنائي التركي للتأكّد من هذه الشائعات.

وأكّد مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتش اوغلو بأنهما بالفعل ذهبا إلى مدينة أوزلا لقضاء عطلتهما معاً كما ظهر من الصور التي نشروها.

لكنّ مارت أكّد بان علاقة الصداقة والزمالة هي فقط ما تربطه بأفرا وأنهما قضيا العطلة في أوزلا رفقة أصدقائهما وليسا لوحدهما، كما كشف أفرا بقولها: "نحن لسنا حبيبان نحن فقط زملاء عمل متفاهمان جداً وبيننا انسجام".

نبذة عن مسلسل "طائر الرفراف"

يشار بأن مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتش يتشاركان في بطولة المسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف" والذي لاقى نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم.

وتدور قصة المسلسل حول فتاة يجبرها والدها على الزواج من شاب مدلل وعديم المسؤولية من عائلة ثرية والذي كان هو الآخر مرغم على الزواج منها بسبب جدّه.

وتبدا بينهما قصة حب ورومانسية بعد رفضهما لبعضهما البعض في البداية إلا انهما يواجهان الكثير من المصاعب والعقبات في علاقتهما.