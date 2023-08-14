مارت رمضان ديمير حزين ووحيد.. هل افرا ساراتش أوغلوا السبب؟

التقطت عدسات الكاميرا النجم التركي الشهير "مارت رمضان ديمير" في منطقة جيهانغير التركيّة خلال نزهة ليلية بمفرده، حيث طاردته الصحافة من أجل الحصول على تصريحات جديدة حول علاقته بزميلته أفرا ساراتش التي تشاركه بطولة مسلسل طائر الرفراف.

مارت رمضان ديمير يظهر بمفرده وبملامح حزينة

التقطت عدسات الكاميرا النجم التركي وقد بدا عليه الحزن الشديد وهو يتنزّه ليلاً بمفرده بينما أكّدت تعابير وجه أنه يشعر بالضيق وأنه ليس على ما يرام.



واستوقفه أحد الصحفيين من أجل سؤاله حول انفصاله عن أفرا ساراتش أوغلوا، فأجاب مارت بقوله: "لا تسأل يا أخي نتحدث في وقت لاحق، والآن طابتك ليلتك".



ولم يصدر نجم مسلسل الطائر الرفراف أي تصريح يتعلق بعلاقته بزميلته وحقيقة انفصاله عنها وعودتهما، لا سيما أن عدد من المصادر كشفت أن افرا تتواجد حاليًا في اليونان وتقضي إجازاته هناك بمفردها.

علاقة مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتش اوغلوا



يشار بان علاقة مارت رمضان والنجمة أفرا ساراتش اوغلوا أثارت ضجّة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وأن الكثير من الجمهور أكّد بأن علاقتهما مزيّفة من اجل الترويج لمسلسهما طائر الرفراف الذي سيبدأ تصوير الموسم الثاني منه قريبًا خلال الشهر الحالي على أن يعرض في الشهر المقبل.

وبالرغم من انتشار الكثير من الأنباء حول علاقة حب تجمعهما إلى أن الثنائي حرصا على نفيها وتأكيد أن ما يجمعهما مجرد صداقة.