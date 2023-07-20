مارت رمضان يفجع بوفاة طفل شقيقه الأكبر.. توقف قلبه!

تفاجأ النجم التركي مارت رمضان ديمير بوفاة ابن شقيقه الأكبر، بعدما علم أنه سيصبح عمًا في الأسابيع الماضية.

وفاة ابن شقيق مارت رمضان

وأثناء قضاء ديمير إجازته الصيفية في العاصمة البرتغالية لشبونة، توجَّهت زوجة شقيقه سبنم ديمير عبر حسابها في "إنستغرام" لإعلان وفاة طفلها بعدما توقف قلبه قبل ولادته.

وكتب سبنم في منشورها: "لطالما أحببت القدوم إلى هنا بأخبار سارة، لكن للأسف لسنا دائماً محظوظين جداً ... اكتشفنا يوم السبت أن قلب طفلنا قد توقف.. ليس لدينا شك في أنكم ستتفهمون هذه الفترة الحساسة للغاية بالنسبة لنا".

وتابعت أن الله له خطط مختلفة لهما، قائلة: "شكرا لكل من كتب وسأل.. كما نقول دائماً، لدى الله خطط مختلفة لنا.. آمل أن نمر بهذه العملية بأفضل طريقة ممكنة".



موعد تصوير الموسم الثاني من طائر الرفراف





وكشفت العديد من المصادر والصفحات التركية بأن تصوير الموسم الثاني من مسلسل "طائر الرفراف" سيبدأ يوم 15 أغسطس القادم أي أن موعد طرح الحلقة سيكون بعدها مباشرة.

وكشفت مصادر بأن الموسم الثاني من المسلسل سيبدأ من نقطة انتهاء الموسم الأول منه دون أن يكون وجود أي قفزة زمنية بالأحداث.

والجدير بالذكر أن الموسم الأول انتهى بعدد من الأحداث الصادمة من بينها انتحار بيلين، واطلاق النار على فريد، وتعرض الجد هاليس لأزمة صحية.