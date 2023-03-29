ما حقيقة دخول مارت رمضان ديمير في علاقة عاطفية مع فنانة اسرائيلية؟

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن علاقة حب تجم نجم مسلسل طائر الرفراف الفنان الشاب مارت رمضان ديمير، مع نجمة اسرائيلية وهي عائشة أصلانباي".

مارت رمضان ديمير يثير الجدل بارتباطه عاطفياً مع فنانة اسرائيلية

انتشرت بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي شائعات حول ارتباط النجم التركي "مارت رمضان ديمير" والمشهور بشخصية فريد في مسلسل "طائر الرفراف".

وكانت المفاجأة هي شائعات ارتباطه بالنجمة الاسرائيلية "عائشة أصلانباي"، أما الدليل الذي استند عليه الجمهر هو عندما نشرت عائشة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" صورة لها ظهر فيها سيناريو مسلسل الطائر الرفراف على رفّ منزلها.

ودقق المتابعون في الصورة التي ظهر فيها بأن سيناريو طائر الرفراف هو خاص بالنجم التركي "مارت رمضان ديمير" مما جعل الجمهور يتساءل ماذا يفعل سيناريو المسلسل الخاص بمارت ديمير في منزل الفنانة الاسرائيلية مشيرين إلى وجود علاقة بينهما.

عائشة أصلانباي تنفي شائعات ارتباطها بنجم مسلسل طائر الرفراف

من جانبها نفت النجمة الاسرائيلية أي علاقة تربطها بالنجم التركي "مارت رمضان ديمير" كما أكّدت بأنها تعيش بفترة نفسية صعبة خاصة وأنها قدّمت شكوى ضد حبيبها السابق بعد قيامه بالاعتداء عليها بالضرب، ليرد الشكوى بشكوى اخرى، حيث تبادل الثنائي الكثير من الاتهامات.

والجدير بالذكر ان مارت رمضان يحقق الكثير من النجاح بسبب شخصية فريد التي يقدمها في مسلسل طائر الرفراف ويعرض في الفترة الحالية.