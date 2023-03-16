مسلسل "طائر الرفراف": تغيير كبير في السيناريو بعد حلقة 25 ووالدة بيلين تصدم الجمهور

يتصدّر المسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف" وسائل التواصل الاجتماعي والترند في تركيا والوطن العربي بعد كل حلقة جديدة، حيث حصد وما زال العديد من الأرقام القياسية ونسب المشاهدة العالية.

وتتصاعد الأحداث في الحلقات التي عُرضت في الفترة الأخيرة خاصة مع تحسّن العلاقة بين فريد ويجسد دوره "مارت رمضان ديمير" وسيران وتجسد دورها "عفراء ساراتش" ، حيث يتصدّر العمل وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستمر.

تغيير على سيناريو المسلسل التركي طائر الرفراف

انتشرت مؤخرًا العديد من التسريبات حول الأحداث، وكان من أبرز التسريبات التي تداولها المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن مصادر موثوقة وقريبة من كاتبة العمل، هو أن السيناريو سيختلف كلياً بعد الحلقة 25.

وأكّدت مصادر مطلعة بان السيناريو ابتداءً من حلقة 25 سيكون مختلف كلياً كما أن التفاصيل ستتجّه بمسار مختلف عما اعتاد عليه الجمهور في الحلقات السابقة.

وينتظر الجمهور بفارغ الصبر موعد عرض الحلقات، وخاصة الحلقة 25 ليشاهدوا التفاصيل المختلفة التي تحدّثت عنها الكاتبة والتي ستغيّر مجرى العلاقة بين فريد وسيران.

والدة بيلين تغيّر أحداث المسلسل

وخلال وقت سابق وفي الحلقة 23 بالتحديد ظهرت والدة شخصية بيلين والتي تؤدي شخصيتها النجمة التركية الشهيرة "توبراك ساغلام"، حيث بدت بانها ستغيّر الأحداث وتقلب الأمور رأساً على عقب.

وفي نهاية حلقة 23 حضرت والدة بيلين الى شركة كورهان لمقابلة هاليس آغا، وفي المقطع الدعائي الأول لحلقة 24 نشاهد فريد وهو يطلب منها بان تبتعد عنه ولكنّها تقوم بتهديده والطلب منه بأن يطلّق سيران.

وستحمل الحلقة 24 من المسلسل مشاعر كبيرة من الصدمة والدموع والبكاء، بالاضافة الى مشاعر الفرح، وبالرغم من هذا إلا ان الجمهور تفاجأ بان والدة بيلين جاءت لتدمير العلاقة بين فريد وسيران حتى يتزوّج فريد من بيلين.