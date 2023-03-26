أجواء رمضان تسيطر على المسلسل التركي "طائر الرفراف".. فيديوهات

أثار المسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف" ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد عرض الحلقة 25 منه.

وبالرغم من الانتقادات التي أثارها حول السيناريو المتكرر في كل حلقة والملل في تفاصيل المسلسل، إلا أن الحلقة 25 لاقت اشادات واسعة من قبل الجمهور.

حلقة 25 من مسلسل طائر الرفراف تتلقّى اشادات

سلطت الحلقة 25 من مسلسل "طائر الرفراف" الضوء على شهر رمضان المبارك في تفاصيل المسلسل وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك على أرض الواقع.

وتعايش الجمهور مع تفاصيل شهر رمضان المبارك في المسلسل حيث اجتمعت عائلة كورهان على طاولة الافطار عند المغرب، وقيام هاليس آغا وأفراد العائلة بالدعاء قبل الافطار ثم تناولوا الطعام على مائدة رمضان.

كما ظهرت النجمة "أفرا سيارتش" والتي تجسّد شخصية سيران في المسلسل مرتدية الحجاب وقراءة القران الكريم كعبادة من عبادات رمضان.

أما كاظم آغا فقد ظهر في مقطع كوميدي وهو صائم ويتحدّث حول كون العطش لا يشكّل له أي مشكلة وانما حاجته الى القهوة هي الشي الوحيد الذي يريده.

أفرا ساراتش تثير الجدل بعلاقتها مع شاتاي أولسوي

وخلال وقت سابق أثارت النجمة التركية "أفرا ساراتش" جدلًا كبيرًا وذلك بعد التقطتها عدسات الكاميرا رفقة النجم التركي الشهير "شاتاي أولسوي" في أحد الأماكن.

وظهرت أفرا بشكل متقارب وحميمي مع شاتاي أولسوي مما أثار شائعات مواعدتهما لبعضهما البعض، إلا أن بعض المصادر أكّدت بأن علاقة أفرا ساراتش ومارت رمضان ديمير أصبحت قوية جداً خاصة بعد انفصالها عن حبيبها.

وكشفت المصادر القريبة بان أفرا ومارت يقضيان معظم وقتهما معاً في الكواليس كما أن هناك زيارات خاصة بينهما الى منازل بعضهما البعض ويقضيان وقتهما معاً.