مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتش أوغلوا تحت الشبهات من جديد.. وصورة تفضحهما

شاركت النجمة التركية "أفرا ساراتش أوغلوا" صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أثارت بها جدلًا كبيرًا حول علاقتها مع مارت رمضان ديمير.

أفرا ساراتش أوغلوا تشارك نفس الصورة مع مارت رمضان ديمير

وأثارت النجمة التركية جدلًا كبيرًا عند نشرها صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وهي تستمتع بأشعة الشمس في أحد الأماكن الطبيعية خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وكانت المفاجأة هي عندما نشر مارت رمضان ديمير صورة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل من نفس المكان الذي كانت تتواجد فيه أفرا.

وانتقل المتابعين للتعليق على الصور حيث لاحظوا تواجدهما في مكانٍ واحد مما أثارا تساؤلات حول وجود علاقة عاطفية بينهما وانهما يقضيان وقتهما مع بعضهما خلال الإجازة.

علاقة أفرا ساراتش ومارت رمضان ديمير

وكان الثنائي التركي "أفرا ساراتش" و "مارت رمضان ديمير" قد أثارا التساؤلات حول وجود علاقة عاطفية بينهما، حيث أكّد مصدر قريب بأنهما يقضيان أغلب وقتهما سويًا في الكواليس.

وكانت قد انتشرت العديد من الانباء والشائعات حول وجود قصة حب بينهما، وان هذه العلاقة كانت سببًا في انفصال افرا عن حبيبها بعد 5 سنوات من الحب.

ويشارك الثنائي التركي في بطولة المسلسل التركي طائر الرفراف والذي يدور حول فتاة يجبرها والدها بالزواج من شاب من عائلة غنية أجبره جدّه على ذلك لتبدأ الأحداث والتفاصيل.