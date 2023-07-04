مارت رمضان يتخلى عن صديقه السابق بسبب افرا ساراتش.. تصرف صادم

أقدم النجم التركي الشهير "مارت رمضان ديمير" على خطوة مفاجئة وصادمة بالنسبة للجمهور والمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مارت رمضان ديمير يحذف صور مارت يازجي من حسابه



في خطوة مفاجئة قام بها النجم التركي "مارت رمضان ديمير" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، اكّد من خلالها على علاقته بالنجمة "أفرا ساراتش".



وحذف مارت رمضان جميع الصور التي تجمعه بصديقه مارت يازجي أوغلو وهو الحبيب السابق لأفرا ساراتش والتي كان قد سبق ونشرها عبر حسابه الخاص.



وأكّد العديد من المتابعين بأن قيام مارت رمضان بهذه الخطوة ماهي الا تأكيد على شائعات الرومانسية التي تجمعه بأفرا ساراتش أوغلو، وأنه بذلك أعلن علاقتهما بشكل رسمي، كما رأى البعض أن هذا التصرف كشف عن انتهاء علاقة الصداقة التي تجمعه بمارت يازجي بسبب علاقته بأفرا مما قد يؤكد أنباء الخيانة.

مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتش يقضيان عطلتهما معاً



خلال وقت سابق ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور والفيديوهات الرومانسية التي جمعت مارت رمضان بأفرا ساراتش وهما يستمتعان بعطلتهما في بودروم لوحدهما.



وظهر الثنائي في الصور المتداولة على متن يخت في وسط البحر وهما يتبادلان قبل رومانسية، وجاءت هذه الصور لتؤكد علاقتهما بالرغم من إصرارهما على نفيها سابقًا.

والجدير بالذكر ان علاقة رمضان وافرا تطورت بشكل كبير خلال تصويرهما مسلسل طائر الرفراف الذي يحقق الكثير من النجاح في تركيا والوطن العربي.