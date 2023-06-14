أفرا ساراتش توضّح حقيقة ميول مارت رمضان ديمير .. هل هو شاذ جنسيًا؟

تواجد العديد من نجوم تركيا خلال مهرجان حفل Elle style والذي أقيم في مدينة إسطنبول يوم أمس الثلاثاء، وتألق النجوم على السجادة الحمراء بأكثر من إطلالة.

أفرا ساراتش تتعرّض لموقف محرج مع الصحافة



تعرّضت النجمة التركية "أفرا ساراتش" الى موقف محرج مع الصحافة خلال تواجدها في حفل EllE عندما تم سؤالها حول زميلها في مسلسل "طائر الرفراف" مارت رمضان ديمير الذي يجسد دور فريد في العمل.



وجاءت جميع الأسئلة التي تلقتها الفنانة التركية حول مارت رمضان، حيث سألها الصحفي في البداية: "لم نرى السيد مارت بجانبك الليلة بالعادة تتلقون الدعوات معاً"، فأجابته افرا: "في العادة لا نكون معاً".



وتابع الصحفي استفساره: "انتما تخرجان معاً وقضيتما العطلة سويا لذلك توقّعنا حضوركما إلى جانب بعضهما"، فأجابت أفرا: "كلا أتيت لوحدي".



وكانت الصدمة عندما سألها الصحفي سؤالًا صادمًا حول زميها وشكك بميوله الجنسية وقال في سؤاله: "هناك أخبار واشاعات تفيد بأن مارت رمضان شاذ جنسياً".

وأثار هذا السؤال صدمة الفنانة التركية وبدا عليها الانزعاج لتقرر ترك المقابلة وتعلق قبل أن تنسحب: "شكرا لكم يااصدقاء، نحن هنا من أجل الحفل الجميل".

إطلالة أفرا ساراتش في حفل EllE



وظهرت النجمة التركية "أفرا ساراتش" بإطلالة مميّزة وهي ترتدي فستان طويل باللون الأبيض وبياقة عالية كما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان لشعرها.

وبدت الفنانة التركية بغاية الجمال والأناقة بإطلالتها.