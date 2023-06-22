مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتش يتبادلان القبل على متن اليخت خلال عطلتهما

ما تزال علاقة الثنائي التركي "مارت رمضان ديمير" و "افرا ساراتش" تتصدّر وسائل التواصل الاجتماعي بالرغم من انتهاء الحلقة الأخيرة من الموسم الأول قبل أسابيع قليلة.

التقاط مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتش خلال تبادلهما القبل

وبالرغم من نفيهما المستمر لعلاقتهما والإعلان ان ما يجمعهما مجرد زمالة وصداقة، إلا انه تم رصد الثنائي على متن يخت في وسط بحر كوجيك خلال قضائهما عطلتهما سويًا والاستمتاع بوقتهما.



ورصدت عدسات الباباراتزي الثنائي التركي خلال اقترابهما من بعضهما بشكل حميمي وهما على متن اليخت وبدا الانسجام والتقارب بينهما واضح بشكل كبير ولافت.

ونشرت إحدى الصحف التركية ان الثنائي شوهدا على متن اليخت خلال تبادلهما القبل الحميمية وهو ما يؤكد علاقتهما، ويكذب ادعائتهما بان ما يجمعهما مجرد صداق.

ومما زاد الجدل حول علاقتهما هو إجابة الصحفية بيرسين المقربة من الوسط الفني التركي حول هل تعتقد أن هناك علاقة بينهما ام لا، لتؤكد بيرسين أنهما حبيبان.

مارت رمضان ديمير وافرا ساراتش يتخفيان



وخلال وقت سابق تم التقاط مارت رمضان ديمير وهو في المطار ومتجّه الى منطقة كوجيك حيث كان يرتدي نظارات شمسية سوداء وتيشيرت باللون الأبيض.



وتم رصد أفرا تمشي خلفه في آخر الصف مرتدية ملابس مطابقة له، وبالرغم من محاولاتهما التخفي الا ان الصحافة رصدتهما وتعرفت عليهما.

يُشار إلى ان الثنائي كانا قد انهيا قبل مدة تصوير الموسم الأول من مسلسل طائر الرفراف الذي يشاركان فيه ويحقق الكثير من النجاح.