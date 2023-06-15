ماريتا الحلاني تنشر أول صور من شهر عسلها.. رومانسية في المالديف

تستمتع الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني وزوجها المنتج الفني كاميل أبي خليل بشهر عسلهما في المالديف، ضمن أجواء شاطئية صيفية لطيفة.

ماريتا الحلاني في شهر عسلها

وشاركت ماريتا متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" عدة صور من إجازتها اللطيفة في فندق Waldorf Astoria Maldives، وعلَّقت: "أنا وأنت والبحر".

وتألقت ماريتا مرتديةً فستانًا صيفيًا بسيطًا باللون الأبيض من العلامة التجارية العالمية "زارا"، جاء بقصة "ألأوف شولدر" التي تميَّزت بطيات أنيقة منحتها مظهرًا أكثر أنثوية، وصممت تنورته على شكل طبقتين متصلتين.

وأكملت ماريتا إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة على جانبي كتفها، فيما اختارت مكياجًا ناعمًا ارتكز على الظلال الترابية.





وشاركت ماريتا مقطع فيديو يجمعها بزوجها وهما يستمتعان في جولة على متن سيارة غولف، كما ظهرا في لقطة أخرى رومانسية جالسين إلى جانب بعضهما البعض يحدقان بالبحر.