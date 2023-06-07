البوابة - شاركت ماريتا الحلاني ، ابنة النجم اللبناني عاصي الحلاني جمهورها ومحبيها قبل قليل على صفحتها الشخصية على تطبيق إنستقرام أولى صور حفل زفافها على خطيبها كميل أبي خليل الذي يقام الليلة في الحلانية في منطقة البقاع في لبنان.

ماريتا الحلاني تطل بالأبيض من تصميم روني باسيل .. تابعوا التفاصيل

ماريتا الحلاني تجمع نجوم الموضة والشعر والماكياج



اختارت النجمة اللبنانية ماريتا الحلاني لحفل زفافها كوكبة من مشاهير تصميم الأزياء وتصفيف الشعر والماكياج من لبنان، حيث بدت متألقة في فستانها الأبيض الملكي الذي ُصمم خصيصاً لها بهذه المناسبة من توقيع المصمم اللبناني روني باسيل، الذي اشرف كذلك على إطلالتها في ليلة الحناء. وأكملت ماريتا الإطلالة الساحرة بتسريحة شعر من مصفف الشعر العالمي طوني المندلق، بينما اهتم خبير الماكياج اللبناني بسام فتوح بماكياجها. ونسقت ماريتا إطلالتها بمجوهرات من دار (onzeheuresonze.me).

ماريتا الحلاني تطل بالأبيض من تصميم روني باسيل .. تابعوا التفاصيل

هذا وكانت ماريتا قد شاركت قبل عدة ساعات صور حفل زفافها المدني على كميل أبي خليل الذي أجريت مراسمه في أبو ظبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، واختارت لهذه الإطلالة جمبسوت أبيض بتصميم بسيط من توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب مع قبعة من (cbheadpieces)، بينما اهتمت غايل هانا بالماكياج، معلقة عليه: "Happily Married"، قبل أن تنشر صور جديد بفستانها الأبيض المطرز بأوراق الشجر مع طرحة طويلة وتيارا.

ماريتا الحلاني تطل بالأبيض من تصميم روني باسيل .. تابعوا التفاصيل

يذكر أن ماريتا احتفلت مع عائلتها قبل أيام أيضاً بحفل الحناء وسط أغاني تراثية والدبكة البعلبكية بحضور عائلتها وأهلها واصدقائها. كما صورت فيديوكليب قصير من غناء شقيقها الوليد الحلاني. واختارت لإطلالة ليلة الحناء فستانا تراثيا باللون الأبيض والذهبي من (kaftish) وتصميم روني باسيل أيضاً.

وكانت ماريتا قد قبلت عرض الزواج من كميل الذي تقدم لها بطريقة رومانسية في العاصمة الفرنسية باريس، حيث اقامت حفل خطوبة حضره الأهل والأصدقاء وارتدت فيه فستاناً ناعماً باللون الأزرق.



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