تفاصيل مكياج وتصفيفة شعر العروس ماريتا الحلاني.. أنوثة ونعومة تستوحي منها

تصدرت العروس ماريتا الحلاني، عروس بلدة الحلانية اللبنانية، تصدرت الترند وحديث السوشيال ميديا منذ أيام باستعداداتها لدخول القفص الذهبي، وبعد أن أقامت حفل زفافها في دار عائلتها ببلدة الحلانية في البقاع اللبناني في الجنوب، وأطلت بالأبيض إلى جانب والدها النجم اللبناني عاصي الحلاني الذي سلمها إلى عريسها كميل أبي خليل في أجواء مبهجة من الفرح وبحضور عدد كبير من المقربين.

تألقت ماريتا في حفل زفافها بإطلالة خاطفة من الفستان إلى المكياج وتسريحة الشعر الناعمة، ولم تتخلى عن أسلوبها الجمالي الراقي من ناحية المكياج الناعم والأنثوي وتسريحة الشعر الكلاسيكية، إليك تفاصيل إطلالتها الجمالية في حفل زفافها.

مكياج ماريتا الحلاني الرائع بأنامل بسام فتوح

أطلت ماريتا الحلاني في الحفل بإطلالة غاية في الرقي بدت فيها كالأميرات، حيث اهتم بمكياجها خبير التجميل بسام فتوح، وصفف شعرها طوني مندلق.

مكياج ماريتا الحلاني تميّز بلونه البرونزي المشرق حيث اختار لها بسام فتوح هذه الصيحة الجمالية العرائسية التي تليق بلون بشرة ماريتا وبهدوء ونعومة ملامحها.

ارتكز مكياجها على الظلال البرونزية المائلة الى لون البرونزاج الغامق والداكن التي زينت جفنيها بأسلوب أنيق مع لمسة خفيفة من ظلال الأعين اللامعة، والرموش البارزة الطويلة التي زادت من جمال عيونها.

بدت بشرة الخدود والوجنتين والجبهة مشرقة ولامعة في يوم زفافها مع لمسة من البلاشر البرونزي على الخدين بطريقة أضفت لمعة جذابة على ملامحها، واكمل خبير التجميل بسام فتوح لمسات مكياجها على ملامح ماريتا باختيار لون احمر الشفاه البرونزي اللامع مع تحديد الشفاه بكونتور داكن.

مكياج ماريتا الحلاني بدا بغاية المثالية في يوم زفافها وناسب جدا ملامحها واطلالة فستانها الكلاسيكي، كذلك لائم مرحلتها العمرية الشبابية بعيدا عن المبالغة في الألوان والغليتر، كما يعد هذا المكياج من الصيحات التي رسمها بسام فتوح في موضة صيف 2023 للعرائس.

تصفيفة الشعر المثالية بأيدي المصفف الشهير طوني مندلق

لم يبهرنا فقط مكياج العروس ماريتا بهدوئه وجاذبيته، انما أكمل مصفف الشعر اللبناني طوني مندلق طلتها بتسريحة شعر غاية في الرقي والجمال حيث جعلها تبدو وكأنها أميرة من كتب الخيال.

اعتمد مندلق للعروس ماريتا تسريحة الشعر الملموم الى الخلف بطريقة أنيقة، بأسلوب الكعكة المعقودة الى الخلف والمنخفضة، ليعتمد مع هذا اللوك إكسسوار شعر جاء على شكل نصف قبعة دائرية مخرمة ومقطعة بطريقة شبكة صيد السمك ومزينة بحبات اللؤلؤ والفضة اللامعة وبالمجوهرات المختلفة أيضا، في حين تنسدل طرحتها البيضاء من قطعة الأكسسوار الأنيقة لتنسدل إلى نهاية الفستان زادت من أناقة وأنوثة اللوك الجميل.