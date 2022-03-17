ماغي بو غصن تخطف الأنظار برشاقتها و أناقتها في أحدث إطلالاتها

إستعرضت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن إطلالة ساحرة لها بصور نشرتها من خلال صفحتها الخاصة على موقع (إنستغرام).

وظهرت ماغي بـ(جامبسوت) أسود اللون ذو تصميم كلاسيكي ناعم، مما أثار إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على جمالها وأناقتها، ومظهرها المتناسق بشكل كبير.

الإطلالة لاقت استحسان متابعيها الذين أثنوا على اللوك وعلى جمالها ، ومن بين التعليقات: (جمالك يا زغير) . وهي اشتهرت بعبارة (يا زغير) في مسلسل (للموت) الجزء الأول، والذي سيعرض الجزء الثاني منه في موسم رمضان المقبل.



و تطل الفنانتين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة على جمهورهما من خلال الجزء الثاني من مسلسل (للموت) الذي نال نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني الفائت.

(للموت) من إخراج فيليب أسمر، تأليف وسيناريو وحوار ندين جابر، إنتاج إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان.و العمل بطولة النجوم ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، خالد القيش، وسام صباغ، كارول عبود، فادي أبي سمرا، أحمد الزين، رندا كعدي، ريان حركة وغيرهم.