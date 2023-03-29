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نوال الزغبي تزور موقع تصوير (للموت) لمعرفة النهاية و ماغي بو غصن تعلق

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 29 آذار / مارس 2023 - 03:39
نوال الزغبي و ماغي بو غصن
نوال الزغبي و ماغي بو غصن

البوابة-من شدة شوقها لمعرفة أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل (للموت3)، قررت النجمة نوال الزغبي مفاجأة صديقتها الفنانة ماغي بو غصن للإطلاع منها على أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل. و قالت: (ما عاد فيني اتحمل بدي اعرف شو النهاية!).

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بدورها علقت الفنانة ماغي بو غصن على الزيارة المفاجئة قائلة: (يا حبيبتي انتي كانت أحلى مفاجأة. ما في أهضم منّك.. كلك محبة وعفوية وبالنسبة للحلقة الأخيرة ما فيّ خبرك هون.. ولا تحت الهوا بدي تحضري وتتحمّسي).

يشار إلى أن مسلسل (للموت3) يحقق نجاحاً كبيراً ونسب متابعة عالية وهو من تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر و من بطولة ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، مهيار خضور، يامن الحجلي، ورد الخال وآخرين.

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كلمات دالة:ماغي بو غصنمسلسل للموتنوال الزغبي

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