ماغي بو غصن تشوق جمهورها لـ(الموت2) الذي يتصدر الترند

روجت الفنانة الللبنانية ماغي بو غصن للجزء الثاني من مسلسل (للموت)، المقرر عرضه قريبًا.

ونشرت ماغي صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام)، وعلقت :(للموت قريبًا، الجزء الثاني).

وبعد إعلانها الخبر، تصدر وسم مسلسل للموت في جزئه الثاني التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعبّر المتابعون عبر صفحاتهم عن حماسهم الكبير بمشاهدة المسلسل بجزئه الثاني وشوقهم للقاء أبطال العمل.

وتفاعل الممثلون والمتابعون بشكل كبير مع الصورة، مطالبين بمعرفة تفاصيل أكثر عن العمل.

جدير بالذكر أن مسلسل (للموت) حقق نجاحاً بارزاً، وضم عدداً كبيراً من الممثلين، منهم دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، خالد القيش، فادي أبي سمرا، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، ختام اللحام، رندة كعدي، خالد السيد، علي الزين، سليم حلال، رنين مطر، روزي الخولي وريان الحركة، من كتابة نادين جابر، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة (إيغل فيلمز).

هذا و قد استكمل فريق الكتّاب بناء الشخصيات الجديدة التي ستظهر وكذلك وضع الخطوط العريضة لشخصيات الجزء الأول والتحولات التي طرأت على القصة والسيناريو، وعلم أن الاحداث ستشهد صراعاً عنيفاً بين (سحر) ماغي بو غصن، و(ريم) دانييلا رحمة وبين شخصيات جديدة دخلت على الخط في هذا الجزء.



وتشرف الكاتبة اللبنانية كلوديا مرشليان على الاساسيات في القصة والسيناريو وإبداء ملاحظاتها على بعض الشخصيات الطارئة ومنها دور جديد لعصابة داخل الحيّ الشعبي الموازي للقصة الأساس، وهذه المافيا تعمل بسرية تامة حتى يكتشف أمرها نهاية.





للموت أول إنتاجات رمضان 2022 الذي يصادف في الأول من نيسان/ابريل المقبل يصوّر لمدة ثلاثة أشهر.