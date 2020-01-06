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مالوما بعرضٍ حيّ في كوكا كولا أرينا

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2020 - 08:27
مالوما بعرضٍ حيّ في كوكا كولا أرينا
مالوما بعرضٍ حيّ في كوكا كولا أرينا

على عشاق الموسيقى اللاتينية إلغاء كل ارتباطاتهم في 14 فبراير، حيث سيحيي النجم الكولومبي مالوما حفله المرتقب في دبي، ضمن جولته العالمية تحت عنوان 11:11. وكانت الجولة العالمية لصاحب أغنية "كورازون" في العام 2017 باعت أكثر من مليون تذكرة، ما جعله أكثر الفنانين اللاتينيين بيعاً لتذاكر حفلاته في العالم.

تعاون هذا النجم الحائز على جائزة "غرامي" مع نجوم مثل شاكيرا وريكي مارتن وتاليا وغيرهم، وتصدّرت أعماله قائمة الأغاني اللاتينية الأكثر استماعاً. ترقبوا أمسيةً رائعة يؤدّي فيها مجموعةً من أغنياته الشهيرة، إلى جانب أخرى من ألبومه الأخير 11:11، خلال أوّل إطلالةٍ له في دبي.

التاريخ 14 فبراير 2020
الفئة ترفيه حيّ
الموقع كوكا كولا أرينا
رسم الدخول 295- 795 درهم
الدخول 8 مساءً
الموقع الإلكتروني https://coca-cola-arena.etixdubai.com/shows/show.aspx?sh=MALUMA20

 

Via SyndiGate.info


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