موكا حجازي وصدمة ممارسة الجنس مقابل المال...وصُور فاضحة مُخلة بالآداب!!

موكا حجازي هي إحدى فتيات التيك توك التي تم اعتقالها مؤخراً بتهمة خدش الحياء ونشر الفسق من خلال فيديوهات كانت قد شاركتها عبر حسابها.

أجهزة الأمن المصرية كانت قد ألقت القبض على الفتاة يوم الخميس بعد تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضدها ضمن اتهامات بمشاركة فيديوهات خادشة للحياء. التحقيق كان قد بدأ مع الفتاة منذ يومين تقريبا وكان الصادم إعترافات الفتاة حول ممارستها للجنس مقابل الحصول على الأموال من الزبائن كما أنها اعترفت بأن جميع الفيديوهات التي تم مشاركتها منسوبة لها وكان الهدف منها الشهرة السريعة والحصول على الأموال.

الأمر لم يتوقف هنا، الفتاة اعترفت ايضاً أن أحد معارفها كان قد نصحها بإستخدام هذه الطريقة إذا ما أرادت الشهرة والنجاح، كما أنها شاركت اسم الشاب مع الأجهزة الامنية والتي بدورها باشرت البحث عنه بغاية التحقيق معه.

الأجهزة الأمنية بدورها قررت وضع الفتاة داخل أحد دور الرعاية حتى تتم عامها الـ 16 ومن بعدها من غير المعلوم ما هو المصير الذي تواجه ما إذا كان السجن أو الخدمة الإجتماعية لمعاقبتها على أخطائها.

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