طلاق الفنانة أحلام ….صدمة كبيرة وخيبة أمل أكبر!!

من دون سابق إنذار، تصدر هاشتاق طلاق الفنانة أحلام الترند عبر تطبيق تويتر وبالتحديد في المملكة العربية السعودية.

الهاشتاق المتداول أوقع الجمهور في صدمة كبيرة من حقيقة الخبر خاصةً أنها المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية يتم تداول أخبار وجود خلاف بين الثنائي ومغادرة أحلام لمنزلها. التغريدات المتداولة عبر الهاشتاق نفت أن يكون الخبر صحيحاً وما هو إلا مُجرد شائعة مُغرضة بحق الفنانة وزوجها.

أحلام بدورها التزمت الصمت بشكل كامل ولم تعر الموضوع أي اهتمام وتابعت مشاركة يومياتها بشكل طبيعي وهو ربما ما ساهم في زيادة حدة الشائعات وتداول الهاشتاق ضمن نطاق واسع وتفاعل كبير من رواد السوشال ميديا الذين يبحثون عن الحقيقة.

أحلام ومبارك الهاجري !

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي كانت منذ أيام قد شاركت صُورة جديدة لها برفقة زوجها بمناسبة عيد زواجهما الذي صادف تاريخ 18 من شهر حزيران الماضي، وارفقت أحلام الصورة بتعليق جاء فيه:

"كل عام وانت الروح والقلب وعيوني اللي اشوف بها حبيبي مبارك احمد الله كل يوم على نعمه اسمها مبارك الهاجري شكراً لانك اخترتني من بد الكل شكراً على السعاده اللي تعطيني اياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمه ولولو شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦"

من بعدها تم تداول فيديوهات من كواليس جلسة تصوير جمعت الثنائي وشكر مبارك أحلام على جلسة التصوير ومن بعدها بادر بتقبيلها على رأسها تقديراً لها وسط حجل الأخيرة.

حادث زوج أحلام الشامسي !

منذ فترة كان قد تعرض بطل الرالي مبارك إلى حادث دراجة نارية استدعى دخوله المستشفى من أجل العلاج بغياب زوجته أحلام بسبب إغلاق الحدود والسفر تماشياً مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، واكتفت أحلام وقتها بدعم زوجها مبارك الهاجري بمنشور جاء فيه "يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي ألف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب .. ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي".

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