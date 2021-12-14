مايا دياب تحتفل و جمهورها بحلول سنة جديدة في دبي

تستعد الفنانة اللبنانية مايا دياب لإحياء حفل ليلة رأس السنة في دبي.ونشرت مايا مقطع فيديو ترويجًا للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع (تويتر)، وعلقت: (احتفل معي بليلة رأس السنة الجديدة وأنت تودع عام 2021).

من جهة أحرى، أحيت النجمة مايا دياب مؤخرا حفلًا في مدينة اسطنبول التركية، وسط حضور جماهيري كبير من محبيها الموجودين في تركيا من الجنسيتين اللبنانية والسورية وغيرهما من الجنسيات العربية.

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عددا من الصور من حفلها في تركيا، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات (إنستغرام).

ظهرت "النجمة اللبنانية" في حفلها بفستان أنيق وميك أب هادئ، وشعر اشقر منسدل على كتفها، وعبرت عن سعادتها بهذا الحفل من خلال تعليقا قائله: (شكرا تركيا ).

يذكر ان آخر أعمال مايا دياب باللهجة المصرية (الكعب العالي) من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة، و قد صورهنها على طريقة الفيديو كليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري.