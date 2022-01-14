مايا دياب تروج لحفل عيد الحب في قبرص

روجت الفنانة اللبنانية مايا دياب لحفلها القادم المقرر إقامته بشمال مدينة قبرص، في شهر فبراير/شباط المقبل، ضمن احتفالات نجوم الغناء بعيد الحب.

ونشرت مايا دياب البوستر الرسمي للحفل عبر موقع التدوينات القصيرة ( تويت) وعلقت عليها: (نتطلع إلى لقائكم جميعًا في فندق سافوي 12/2/2022 في شمال قبرص، دعونا نجعل هذه الليلة لا تنسى).

من ناحية أخرى، طرحت الفنانة اللبنانية، أغنيتها الجديدة بعنوان (أهلاً وسهلاً)، عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، والاغنية من ألحان محمد يحيى، وتأليف الشاعر محمد الكياتي، اخراج جاد شويري.