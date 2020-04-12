مايا دياب تستغل إليسا للرد على وائل كفوري.. وهذا ما فعلته نوال الزغبي!

يبدو أن الفنانة إليسا ستكون حديث الصحافة في الفترات القادمة والسبب الرئيسي فيديو كليب "هنغني كمان وكمان" من ناحية العمل الفني من جهة ومن ناحية حله للمشاكل بين الفنانين.

فبعدما أصدرت إليسا الفيديو كليب الأخير تلقت التهاني من عدة فنانين من بينهم الفنانة مايا دياب والتي تجمعها علاقة جيدة معها، إلا أن المفاجئ أن مايا أضافت في تغريدتها اسم هيفاء وهبي كالتالي: "يااااااااا اليسا ينعاد عليكيييي ومبروك الغنية الحلوة والفكرة والفرح وحبيت كتير انو هيفا معك..super combo"

يااااااااا اليسا @elissakh ينعاد عليكيييي ومبروك الغنية الحلوة والفكرة والفرح وحبيت كتير انو هيفا @HaifaWehbe معك..super combo💖💖💖 .. ❤️❤️❤️ — Maya Diab (@mayadiab) April 11, 2020

تغريدة مايا أثارت التساؤلات إذا ما كان هذا رد مباشر على الفنان وائل كفوري بعدما دارت بينهما عدة مشاكل بسبب هيفاء وهبي، إذ في إحدى المقابلات كان قد اختار هيفاء وهبي بعدما أنزل مايا دياب "من باص حياته" الذي يقوده، مما سبب مشاكل كثيرة بينهما وسط صمت بين هيفاء ومايا.

مفاجئة أخرى شهدتها الساحة الفنية، إذ أن نوال الزغبي وجهت تهنئة مباشرة لـ إليسا على عملها الجديد بعد سلسلة خلافات كان موضوعها "نجمة روتانا الأولى" والتي على أثرها توقفت إليسا عن متابعة نوال، إلا أن الأمور عادت لمجراها مجدداً بعد أن عادت كل منهما لمتابعة الأخرى، إلا أنها تجاهلت هيفاء وهبي في تغريدتها، إذ أن نوال وهيفاء تعيشان خلافات لم تحل لليوم.



Warmest congrats @elissakh for the new song 🙏 I love it it s full of life 🙏❤❤

#هنغني_كمان_وكمان — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) April 11, 2020

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