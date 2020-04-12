نسرين طافش تنشر فيديو طريف عن زيادة استهلاكها للطعام خلال الحجر المنزلي

تحرص فاكهة مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة نسرين طافش على البقاء في تواصل مستمر مع متابعيها وخاصة خلال الظروف الحالية مع بقاء الناس في منازلهم التزامًا بالتعليمات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وكنوع من الترفيه والتخفيف عن الجمهور، قامت الفنانة نسرين طافش مؤخرًا بنشر فيديو طريف على منصة "تيك توك" وهي تقوم بإفراغ الطعام من ثلاجتها لتأكله بالسرقة دون علم أحد في إشارة منها إلى أنها أصبحت تأكل بكميات أكبر خلال فترة الحجر المنزلي ولا تريد أن يعلم أحد بذلك.

وظهرت طافش وهي أمام الثلاجة واختارت أغنية المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة "خدت إيه" التي تصف الحالة بدقة، وعلقت قائلة: "اعترفوا على آخر اللليل بهالحجر..خدتوا ايييييه".

ومنذ أن بدأ الحجر المنزلي في العديد من الدول لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد -19)، استغلت النجمة نسرين طافش الفرصة لمشاركة متابعيها ومحبيها على مواقع التواصل كافة الأنشطة التي تقوم بها خلال هذه الفترة سواء كانت في القراءة أو في الرياضة أو غيرها من النشاطات التي تُبقى الجميع في حالة جيدة على المستوى النفسي والجسدي.

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