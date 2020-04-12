بعد أن تكفّل تامر حسني بعلاجه..وفاة الملحن خالد عادل بعد صراع مع المرض‎

توفي يوم أمس السبت الملحن المصري خالد عادل بعد معاناة طويلة مع المرض، وجاء ذلك بعد أن تم الإعلان مؤخرًا عن تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة بالإضافة إلى أنه تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وعاني مؤخرًا الملحن الراحل من وجود مياه على الرئة ومشاكل في الكلى والطحال واحتجز لعدة أيام في مستشفى شبرا العام لمتابعة حالته الطبية حتى اللحظة الأخيرة قبل وفاته.

وتم تحديد موعد الجنازة كما أكد شقيقه المهندس حسام عادل لوسائل الإعلام المصرية وسيتم تشييع الجثمان صباح اليوم في الساعة الثامنة، وسيتم دفته بمقابر العائلة بالمحلة.

وكان الملحن خالد عادل قد خرج قبل وفاته بأيام في مقطع فيديو يستغيث بزملائه في الوسط الفني لنقله من مستشفى شبرا العام إلى مكان آخر لعلاجه على نحو صحيح حيث أن الطاقم الطبي هناك لم يكن يعرف كيف يتعامل مع حالته تحديدًا بحسب ما قاله، ومن بين الأسماء التي استغاث بها الفنان تامر حسني.

والجدير بالذكر أن تامر حسني استجاب لنداء الملحن خالد عادل واعلن عن تكفله بشكل كامل بمصاريف العلاج الخاصة به وبكل شيء يخص مصاريف نقله إلى أي مستشفى، إلّا أنه وعلى ما يبدو أن الآوان كان قد فات وأراد الله أن يريح الملحن الراحل من ألمه ومعاناته في أيامه الأخيرة.

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