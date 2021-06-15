مايا دياب تطرح كليب أحدث أغنياتها (أحلى الكلام)

طرحت النجمة اللبنانية مايا دياب كليب أغنيتها الجديدة الذى يحمل إسم (أحلى الكلام)، وذلك علي موقع (يوتيوب)، وهي من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، توزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج شيرين خوري، وقد تم تصويره في عدد من البلاتوهات واللوكيشانات الداخلية، حسب موقع اليوم السابع.

كما وانتهت مايا دياب مؤخرا من تصوير كليب جديد على طريقة الديو مع المطرب الشعبي محمود الليثي يحمل اسم (حطالي روج) في بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع اسلام شيبسي وألحان الليثي وإنتاج حمدي بدر، وتحمل طابع البهجة والفرح.

وطرحت مايا دياب مؤخرًا، أغنيتها باللهجة المصرية بعنوان (الكعب العالي) من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة، عبر قناتها على موقع (يوتيوب)، والكليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري.