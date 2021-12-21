مايا دياب تهاجم أدهم النابلسي بعد اعتزاله:(الفن مش حرام...الحرام إنكم فيه!َ)

وجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب انتقادات إلى المطرب المعتزل أدهم نابلسي بعد تصريحاته التي قال فيها إن تقديم الأغاني حرام لا يرضي الله.

و كتبت مايا دياب في تغريدتها: ( الفن مش حرام... الحرام إنكم فيه)، ثم سخرت مايا من أحدى منتقدي تغريدتها الذي قال إنه لا يعترف بكونها فنانة، وردت عليه بما يعني صوت الخراف، في إشارة لعدم اكتراثها برأيه.

و كان أدهم نابلسي قد خرج في فيديو ليعلن اعتزاله الغناء ورغبته في تحقيق أحلام اخرى في حياته، مؤكدا أن حلم الغناء لا يرضي الله، مؤكدا في الوقت ذاته نيته عدم الابتعاد عن الأضواء وتقديم أشياء أخرى لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يحددها.

و قال أدهم: (بالنسبة لى ما كنت أحلم به وأحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين والحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم وأعلن أننى اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم وأتمنى أن تشاركوني رحلتي الجديدة).

المعروف أن أدهم نابلسى من مواليد 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1993 وشارك من قبل فى برامج المسابقات الغنائية ومؤخرا حققت أغنيته (هو الحب) شهرة كبيرة بعدما حصدت 100 مليون مشاهدة خلال 5 أشهر.