مايا دياب تضج أنوثة في جلسة تصوير بالأحمر...صور

مايا دياب

تحرص مايا دياب أن تكون إطلالتها دائمًا فى جلسات التصوير عنوانًا للرقى والشياكة، فرغم الجمال والحسن اللذين تتمتع بهما مايا دياب باعتبارها واحدة من أهم نجمات لبنان والوطن العربى، إلا أنها دائما تكون حريصة على الظهور بكامل أناقتها حتى وإن كانت بفساتين مثيرة .

مايا نشرت جلسة تصوير جديدة قامت بها مؤخرًا، اعتمدت فيها على ارتدء فستان مثير من اللون الأحمر، مع شعر أصفر وقصير يناسبان إلى حد كبير لون بشرتها (البرونزي)، حيث تمكنت بهذه الجلسة أن تجذب الآلاف من محبيها ومعجبيها، حسب اليوم السابع.