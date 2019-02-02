بعد نشرها صور بدون مكياج...مايا دياب متهمة بتضليل جمهورها!

مايا دياب

تعرضت النجمة اللبنانية مايا دياب لهجمة قاسية من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموها بالكذب والتضليل بعد أن نشرت صورها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، والتي أكدت أنها كانت بدون مكياج نهائياً كما لم يتم تعديل أي منها بالفوتوشوب.

وقد ورطت مايا دياب نفسها بعد أن كتبت تعليقات مصاحبة للصور التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام) مما جعل الجمهور يتهمها صراحة بالكذب، وذلك لأنها كتبت أن الصور بدون تعديلات بأي فلتر أو بالفوتوشوب كما أنها تم التقاطها بدون مكياج نهائياً، ثم فاجأت الجمهور بتوجهيها الشكر لفنان المكياج الإسباني Manual Sada الذي اختار لها لوك المكياج الترابي بدرجات ذهبية وبنية تشبه ألوان الرمال والطبيعة الجبلية التي كانت مسيطرة على أجواء التصوير، حسب موقع مجلة ليالينا.

كما وجهت النجمة اللبنانية نصيحتها للفتيات بقولها: (يجب أن تتذكرن دائماً أنكن جميلات بدون الكثير من المكياج، مثلما أنت جميلات به. أحببت هذه النسخة غير المعدلة من نفسي)، وهذه الكلمات تحديداً هي التي عرضتها للهجوم الساخر من الجمهور الذي اتهمها بتضليله والتلاعب به.