مايك تايسون يظهر على كرسي متحرك وعكاز.. هذا ما يعاني منه

أثار أسطورة الملاكمة الشهير "مايك تايسون" جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تداول الجمهور صورة له وهو جالس على كرسي متحرك وإلى جانبه عكاز يساعده على الحركة والتنقل.

تفاصيل مرض الملاكم مايك تايسون

تداول المتابعون صورة للملاكم الأسطوري "مايك تايسون" وهو جالس على كرسي متحرك، حيث كشفت مصادر عديدة بان تايسون يعاني من مشكلة صحية وهي مرض "عرق النسا" في أسفل ظهره.

وكان تايسون قد كشف في وقت سابق وقبل عامين تحديدًا عن اصابته بهذا المرض حيث أجبرته هذه الاصابة على البقاء في الفراش لأسابيع عديدة حتى تلقي العلاج واستعادة صحته.

بالإضافة الى أن هذه المشكلة هي ذاتها التي أجبرت النجم الملاكم على اعتزال الملاكمة قبل ما يقارب الـ 17 عامًا وجعلته يختتم مسيرته الاحترافية مبكراً.

تصريحات صادمة لمايك تايسون

كشف أسطورة الملاكمة خلال مقابلة له مع شون ماكفارلاند في وقت سابق بأنه يشعر أن موعد وفاته قد اقترب، فقال: "نحن سنموت جميعاً في يوم من الأيام، فأنا عندما أنظر الى المرآة أرى هذه البقع على وجهي، وأقول نعم فإن تاريخ صلاحيتي قد انتهى".

وأضاف الملاكم العالمي خلال حديثه: "إن الثروة والمال لا تجلبان السعادة ابداً ولا الأمان، فالمال لا يعني شيئاً لي أبداً، وهو شعور زائف".

مايك تايسون يهاجم مسلسل Mike

اتهم الملاكم العالمي "مايك تايسون" شركة Hulu المنتجة لمسلسل Mike بأنها سرقت أحداث العمل من قصة حياته، بالرغم من رفضه لهذا الأمر سابقًا.

وأكّد مايك بأنه غاضب من الشركة لأنها قامت بسرقة قصة حياته وتحويلها لمسلسل دون أن تدفع أي تعويض له، حيث أعرب عن غضبه الشديد لهذا الأمر.