مايلي سايريس عارية الصدر ترويجاً لأغنيتها الجديدة Jaded

أثارت النجمة العالمية "مايلي سايريس" ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن نشرت مجموعة من الصور لها ترويجاً لأغنيتها الجديدة.

مايلي سايريس عارية الصدر ترويج لأغنيتها الجديدة



ونشرت المغنية الشهيرة صور لها وهي عارية الصدر تماماً بينما كانت مستلقية على السرير على بطنها وترتدي بنطال جينز باللون الأسود، وقد ظهرت مجموعة كبيرة من الوشوم على جسدها.



وشوّقت مايلي جمهورها بترويجها لأغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم Jaded أي بمعنى كلمة "منهك"، وأكّدت النجمة العالمية بأن الاغنية ستصدر اليوم.



وعلّقت مايلي على الصورة بقولها: "أنت وحيد الآن وانا اكره هذا الأمر"، وهي كلمات اغنيتها الجديدة والتي استعانت بها للتعليق على الصورة.



ويشار بأن Jaded هي الأغنية الثانية من الالبوم الجديد الخاص بمايلي والذي أصدرته تحت اسم Endless Semmer vacation حيث ان كلمات اغنيتها هذه تتحدّث عن الفرص الضائعة والندم.

مايلي سايريس وليام هيمسورث



وتساءل العديد من الجمهور ما اذا كانت أغنية "مايلي سايريس" Jaded تتحدّث عن علاقتها بزوجها السابق ليام هيمسورث وكيف أنها ضيّعت فرصها معه والندم على انفصالها منه.



ويشار بأن مايلي سايريس تزوّجت من النجم ليام هيمسورث ولم يمضي على زواجها سوى عام لينفصل عنها بعد ان كشف مايلي بأن ليام كان مصرّ على تغيير سلوكها وتصرّفاتها بعد ان قبلها في البداية وهو ما أثار غضب الجمهور ضده.