بوستر فيلم شاروخان الجديد "ZERO"

أقدم صنّاع فيلم "Zero" على إصدار توضيح رسمي تجاه الشكوى التي تم تقديمها ضد شاروخان ومخرج الفيلم أناند راي، وذلك من قبل شخص يدعى "مانجيندار سينغ سيرسا".

ماجيندار سينغ سيرسا هو المتحدّث الرسمي في دلهي بالهند لمجتمع السيخ وقام بتقديم شكوى رسمية ضد شاروخان وأناند راي مخرج الفيلم، وذلك بسبب قيام شاروخان في إحدى مشاهد الفيلم بارتداء شيء خاص في مجتمع السيخ يسمى "Gatra Kirpan" بطريقة كوميدية، وهو شيء اعتبروه بمثابة مساس بمعتقداهم الدينية والروحانية وأذى مباشر لمشاعرهم.

صناع الفيلم ردوا سريعًا على شكوى السيخ، وأوضحوا بأنهم لم يقصدوا بذلك أي نية لايذاء مشاعر أحد دينيًا أو عاطفيًا، وصرّح المتحدث الرسمي لفريق العمل الخاص بالفيلم وقال: "لقد علمنا بأمر الشكوى ونتمنى أن يصل إيضاحنا بكل احترام، وبالتأكيد لا نقصد التقليل من أي معتقد ديني".

من ناحية أخرى، من المقرر انطلاق عرض فيلم شاروخان الجديد "Zero" في الـ21 من شهر ديسمبر، وسيشارك في بطولة الفيلم كل من كاترينا كيف وأنوشكا شارما.