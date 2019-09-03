ما حقيقة إحياء إليسا وعمرو دياب حفلًا مشتركًا في السعودية؟

حسمت الفنانة اللبنانية إليسا، الجدل المثار بشأن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن إحيائها حفلًا غنائيًا في السعودية، بالمشاركة مع الفنان المصري عمرو دياب.

وكان أحد متابعي إليسا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد كتب قائلًا: "ملكة الاحساس إليسا والهضبة عمرو دياب في موسم الرياض يوم 7 نوفمبر".

وسرعان ما ردت عليه الفنانة اللبنانية، قائلة: "ليس صحيحًا"، مؤكدة على عدم مشاركتها في أي حفل غنائي مع الهضبة خلال الفترة المقبلة.

وكانت إليسا قد أعلنت اعتزالها بعد الألبوم الأخير، الذي تجهزه حاليًا، تمهيدًا لطرحه في الأسواق، وعلقت على قرارها قائلة: ”أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن“.

وأحيت إليسا في وقت سابق، حفلًا في السعودية، لأول مرة في 16 يونيو/ حزيران من العام الماضي، على مسرح الملك فهد الثقافي في الرياض.



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