الدكتورة خلود تهاجم أطفال الروضة وهكذا جاء رد فعل جمهورها!

فتحت الدكتورة خلود النار على أطفال الروضة؛ بسبب ابنتها الكبرى خلود، مؤكدة أن سلوكياتها وتصرفاتها تغيرت بشكل ملحوظ، الأمر الذي وضعها في مرمى نيران متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا في رد جاء سريعا.

وظهرت الدكتورة خلود عبر تطبيق "سناب شات" مبينة رد فعلها من الروضة الأخيرة التي أدخلت لها خلود الصغيرة، ومن ثم أخرجتها سريعاً؛ بسبب ما أسمته بالتغيرات المفاجئة وغير المبررة التي ظهرت على الطفلة.

واتهما متابعوها بالتقصير وعدم تقدير الأمور؛ لأن الأطفال في مثل هذا العمر غير ملامين بتصرفاتهم فهم في عمر صغير لا يجوز لومهم، كما اتهمها البعض بالتكبر لأن الأطفال لا يجوز التحكم بتصرفاتهم أو الحديث عن أعمالهم.

وبسبب الفيديو، فإن الدكتورة خلود، اعتبرت تصرفات ابنتها الصغيرة اختلفت بطريقة لافتة أثارت استياءها، خاصة أن هذه التصرفات ليست متواجدة في المنزل لا من والدها ولا منها.

ولفتت إلى أن هذا الأمر دفعها لترك الروضة ونقل ابنتها سريعاً، موجهة نصيحة للأمهات منها: "لازم تختارو عيال زينيين بالصف"، رغم أن جميع الأطفال في عمر صغير للغاية ولا يمكن لومهم على أي تصرفات.

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