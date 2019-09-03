شيرين عبدالوهاب تنفي إقامة حفل غنائي بالسعودية... وتهدد بمقاضاة مروجي هذه الشائعة

خرجت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن صمتها لتكشف حقيقة ما يتم تداوله من أخبار حول إقامتها لحفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن هذه الأخبار مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة.

وأصدر مكتب إدارة أعمالها بيان إعلامي، قامت بنشره، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" ، والذي نص على: "عن ما ورد حول إقامة الفنانة شيرين عبدالوهاب لحفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر المقبل، نؤكد أن هذه أخبار لا أساس لها من الصحة".

وأوضح البيان أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة.

وكانت العديد من الأخبار قد انتشرت مؤخرًا حول حمل الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وكذلك شائعات تفيد أيضًا تدهور حالتها الصحية بعد سفرها المفاجئ واعتذارها عن المشاركة في مهرجان "قرطاج".

يشار إلى أن غياب شيرين عن السّاحة الفنية في الفترة الأخيرة، ساعد على انتشار أخبار حملها، بالإضافةِ إلى انتشار صورة لحسام حبيب وهو يضع يده على بطنها؛ ما فسره البعض أنهما بانتظار طفلهما الأول، وبخاصة مع ظهور انتفاخ في وجهها وجسدها، وسفرها المفاجئ إلى الولايات المتحدة التي اعتاد كثير من النجمات الإنجاب فيها.

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