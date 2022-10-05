أنجلينا جولي وبراد بيت إلى الواجهة من جديد.. هل عنف النجم العالمي زوجته واولاده؟

كشفت النجمة الهوليوودية العالمية "أنجلينا جولي" تفاصيل صادمة حول تعرضها لـ الاساءة الجسدية من قبل زوجها السابق النجم "براد بيت" وذلك خلال شكوى جديدة قدّمتها يوم الثلاثاء الماضي.

تفاصيل الشكوى التي قدّمتها انجلينا جولي ضد براد بيت

قدّمت النجمة العالمية "انجلينا جولي" أوراق رسمية في المحكمة تتهم فيها زوجها السابق بأنه قام بالاعتداء عليها وعلى أطفالها جسدياً خلال رحلة خاصة لهما على متن طائرتهما الخاصة عام 2016.

وكشفت انجلينا جولي خلال الأوراق الرسمية التي قدّمتها للمحكمة عن الاعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرّضت له خلال رحلتهما من فرنسا إلى كاليفورنيا.

وفي تفاصيل الدعوى القضائية، قالت أنجلينا: "في شهر سبتمبر 2016 وبينما كنّا على متن الطائرة الخاصة في رحلتنا من فرنسا الى كاليفورنيا، قام بيت بخنق أحد أطفالنا وضرب وجه الطفل الآخر، وعندما حاولت الدفاع عن الأطفال أمسك رأسي وضربه".

كما أضافت في الشكوى المقدّمة بأن النجم العالمي في احدى المرات سكب البيرة والنبيذ الأحمر على الأطفال".

أسباب عدم الكشف عن هذه التفاصيل سابقاً

خلال المعركة القانونية بين الطرفين ذكر المحامون بأن هناك هناك مفاوضات كانت قائمة من احل بيع حصىة جولي في المشروع الذي تتشارك فيه مع زوجها السابق، وكانت هناك اتفاقية تمنعها من التحدث خارج المحكمة عن الاساءة التي تعرّضت لها من قبله.

وبالرغم من أن السلطات الرسمية كانت قد حققت في الحادث خلال تلك الفترة إلّا أنها لم توجّه أي تهمة لبراد بيت، وبعد هذه الرحلة بايام طلبت أنجلينا جولي من براد بيت الطلاق.