ما حقيقة استئناف تصوير "طائر الرفراف" وايقاف عرض مسلسل "العائلة"؟

أعلنت القنوات التركية تأجيل عرض العديد من المسلسلات التلفزيونية وذلك بسبب الدمار الكبير الذي خلّفه الزلزال الذي ضرب تركيا خلال الاسبوع الماضي أدّى الى تدمير المنازل وقتل الالاف من الاشخاص.

وتوجّهت شركات الانتاج والنجوم الاتراك الى دعم المتضررين من الزلزال، حيث تم ايقاف تصوير الحلقات مراعاة لمشاعر عائلات الضحايا.

وتساءل العديد من الناس حول مصير الكثير من المسلسلات التركية، خاصة بعد الاعلان عن عودة عرض عدد منها في نهاية الشهر الحالي.

مصير الحلقة 21 من طائر الرفراف

أعلنت القنوات التركية خلال وقت سابق عن توقّف بثّ مسلسل "الطائر الرفراف" وذلك حتى 20 فبراير القادم وسيتم خلال هذه الفترة القادمة عرض الاخبار حول الزلزال.

الا ان الصحفية التركية بيرسين كشفت وبشكل رسمي عن عودة كاست مسلسل "طائر الرفراف" الى مواقع التصوير وذلك لاستئناف التصوير بعد الانقطاع بسبب الزلزال المدمر.

كما اكّدت مصادر مطلعة بأنه سيبدأ عرض المسلسلات اليوم الاربعاء بعد البث التطوعي المشترك بين القنوات من اجل الزلزال، ولذلك فمن المتوقّع ان تعرض الحلقة 21 من مسلسل طائر الرفراف في موعدها خلال يوم الجمعة.

مصير الحلقة الاولى من مسلسل "العائلة"

اما المسلسل الجديد والمنتظر والذي يقوم ببطولته النجم التركي الشهير "كيفانش تاتليتوغ" و النجمة "سيرناي ساريكايا" والذي يحمل اسم "العائلة".

فقد تأجّل عرض الحلقة الاولى من مسلسل "العائلة " على قناة Showtv والتي كان من المفترض ان تكون يوم أمس، وأكدت بعض المصادر انها ستعرض خلال الأسبوع المقبل وتحديدًا يوم الثلاثاء 21 فبراير.