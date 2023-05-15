ما حقيقة اعتزال آمبر هيرد التمثيل وتغيير اسمها ؟

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء كثيرة حول اعتزال النجمة العالمية "آمبر هيرد" للتمثيل خلال وقت سابق من هذا الشهر وذلك بعد اعلان افلاسها بسبب قضيتها مع زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب.

حقيقة تغيير النجمة العالمية آمبر هيرد لاسمها

انتشرت شائعات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام النجمة "آمبر هيرد" بتغيير اسمها بالكامل والابتعاد عن الساحة الفنية والاعلام والاستقرار في العاصمة الاسبانية مدريد.



وأكّد اعلاميين أمريكيين بان النجمة "آمبر هيرد" قامت بتغيير اسمها الى "جين كناري" او "كلاميتي جين"، وذلك لأنها كانت ترغب ببداية جديدة والخروج من ماضيها بعد أن خسرت قضيتها مع زوجها السابق جوني ديب.



إلا أن بعض الوكالات الإعلامية الرسمية كانت قد نفت هذه الشائعات المتداولة حول تغيير هيرد لاسمها واعتزالها التمثيل، وأشارت بانه ليس هناك وثائق رسميّة تؤكّد هذا الشيء وأن ما يتم تداوله مجرد شائعات.



كما أكّدت وكالة إعلامية بأن الاسم المتداول مارتا جين كناري هو اسم لشخصية حقيقية وهي تدعى كلاميتي جين وهي امرأة تاريخية من المعروف أنها قتلت عدد كبير من الأمريكيين.

آمبر هيرد وقضيتها الشهيرة أمام جوني ديب

تصدر اسم النجمة العالمية "امبر هيرد" وسائل التواصل الاجتماعي ذلك بعد قضيتها الشهيرة أمام زوجها السابق جوني ديب والتي اتهمته فيها بالاعتداء عليها والتسبب لها بالأذى الجسدي والنفسي.



وخلال جلسات المحكمة أظهر جوني ديب العديد من الدلائل حول كونه هو من تعرّض للأذى والخيانة من قبل هيرد مما جعلها تخسر قضيتها.