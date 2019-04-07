ما حقيقة خلع زينب العسكري للحجاب وعودتها للتمثيل؟ (صور) ‎

زينب العسكري

شغلت الفنانة البحرينية زينب العسكري الجمهور خلال اليومين الماضيين، وذلك بعدما انتشرت صورًا لها دون الحجاب، فاعتبر البعض أنها قررت العودة للفن من جديد بعد غياب وابتعاد سنوات طويلة عن هذا المجال.

وكانت الإعلامية مي العيدان، اول من نشر خبر خلع زينب العسكري للحجاب، وشاركت ذلك عبر حسابها على موقع تويتر ولاقت تفاعلًا حول هذا الموضوع، في حين لم تعلق حتى هذه اللحظة الفنانة البحرينية حول قرارها بالتخلي عن الحجاب.

وكان أول ظهور إعلامي للفنانة زينب العسكري منذ حوالي شهرين، وذلك من خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية بعد غيابها لأكثر من 11 عامًا بسبب انشغالها بحياتها الخاصة بعد الزواج والإنجاب، وأكدت وقتها أنها فضلت الاهتمام بعائلتها حتى لا تشعر بالتقصير تجاهها.