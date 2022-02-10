تامر حسني وبسمة بوسيل يستمتعان بأجواء رومانسية بعد شائعات طلاقهما

انتشرت شائعات تفيد أن ثنائي الفنان المصري تامر حسني والفنانة المغربية بسمة بوسيل قد تطلقا منذ ما يقرب العام والنصف، وكان وراء هذه الشائعة صديق الفنانة جليلة.

ومن الواضح أن تامر حسني وبسمة بوسيل مستمرين في تكذيب الشائعات، فقد نشرت إحدى صفحات المعجبين مقطع فيديو للثنائي خلال تواجدها برفقة الأصدقاء لتناول وجبة عشاء في مطعم فاخر، وبدا عليهما الانسجام والحب وكأن شيئًا لم يكن.

كما نشرت الصفحة صورة تجمع بسمة وتامر مع صديق لهما، وأرفق بتعليق: "تامر وبسمة من دبي الآن، ربنا يحفظكم يا رب ويبعد عنكم كل شر".

من جهة أخرى، أعاد تامر مشاركة مقطع فيديو مجمع للحظات رومانسية تجمعه بزوجته عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، وأرفقها بإيموجي على شكل قلوب حمراء.

صديق جليلة يفجر مفاجأة بشأن طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل منذ سنة ونصف



وسابقًا، نشر صديق جليلة عبر حسابه الخاص على تطبيق "سناب شات" منشورين يشير من خلالهما عن قصة زوجين يعيشان في منفضلين لكنهما يتظاهران أن علاقتهما مثالية، ويعتقد الكثيرون أنه يعني بكلامه الفنان المصري تامر حسني وزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل؛ بسبب المشاكل التي تجمع جليلة وبسمة.

وكتب حسين في منشوره: "بدي احكيلكم عن قصة واحد مطلق مرتو من سنة ونص وكل واحد عايش في بيت بس بيعملو دراما قدام الناس وبس يكون في تصوير بيصيروا فجأة يحبوا بعض قدام الكاميرا وبصيروا فجأة مثال للزوجين المثاليين جدًا، وهما ولا واحد بطيق التاني وكل واحد فيهم ماخد راحتو ع الآخر".

وتابع: "كلنا طبعًا عارفين هالكلام إلا هما والغنم الي بيدافعوا عنهم".

وأضاف في منشور آخر: "بما انك متشكر ومتشكر على الأقل اتشكر مرتك مش طليقتك.. وكل الوطن العربي عارف انكم مطلقين الا انتوا".