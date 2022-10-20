حالة من القلق والخوف يعيشها جمهور الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بعد الإعلان عن تواجدها في مصحة نفسية من اجل تلقي العلاج بعد الكشف عن إدمانها المخدرات بالمرحلة الثالثة.

ما حقيقة فيديو اعتذار شيرين عبدالوهاب من داخل المستشفى؟

وفي ظل بحث جمهور الفنانة عن أي طريقة للإطمئنان على نجمتهم المفضلة، وحرصهم على متابعة اخبارها على أمل الإطمئنان عن صحتها، يستغل البعض هذا الشغف والاهتمام من خلال نشر صور وفيديوهات قديمة على انها حديثة لزيادة المشاهدات.

وبعد انتشار صورة للفنانة من داخل المستشفى على أنها صورة جديدة لها، التي اتضح لاحقًا انها صورة قديمة تعود لوعكة صحية المت بها قبل سنوات.

جرى في الساعات الماضية تداول فيديو عبر العديد من صفحات السوشال ميديا، على أنه فيديو مسرب من داخل المستشفى، للفنانة المصرية تعتذر من خلاله لجمهورها وهي في حالة انهيار.

وبحسب التعليقات فإن الفيديو قديم ويعود إلى حادثة اتهام الفنانة المصرية بإهانة بلدها مصر، في إحدى الحفلات، وأكد البعض ان الفيديو القديم جرى تداوله من أجل استغلال تصدر اسم الفنانة المصرية الأكثر تداولًا في هذه الفترة.

يٌشار إلى أن شيرين عبدالوهاب تتواجد حاليًا في المستشفى بعد أن قام شقيقها محمد عبدالوهاب بإرغامها على دخول المصحة النفسية من أجل تلقي العلاج، حيث كشف شقيقها أن الفنانة المصرية كانت تتعاطى المخدرات مع زوجها السابق حسام حبيب في شقة بالتجمع الخامس، وان الأخير سبب حالتها النفسية السيئة وما تمر به.