ما حقيقة مرض مي عزالدين وسفرها للعلاج؟!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مفادها أن النجمة المصرية " مي عز الدين" تمر بوضع صحي صعب وأنها سافرت خارج البلاد من أجل العلاج بعيدا عن أعين الصحافة.

وبهذا الصدد شاركت عزالدين يوم أمس بصورة جديدة لها مع متابعينها عبر إنستغرام وحصدت ما يقارب ربع مليون إعجاب وعلقت على الستوري الخاص بـ إنستغرام أنها تحاول الابتعاد عن الطاقة السلبية الموجودة في السوشال ميديا وأن حسابها الآن تحت إشراف مختص بينما هي تقوم فقط بمشاركة الصور والفيديوهات وأنها لا تتفقد الرسائل المباشرة على التطبيق.

بهذا تكون عز الدين قد ردت على كل الشائعات حول مرضها وطمأنت محبينها عليها.

يذكر أن عزالدين شاركت الفنان المصري "تامر حسني" فيلمه الجديد "الفلوس" كضيفة شرف ومن المتوقع أن يصدر الفيلم في 2020 بعد سلسة التأجيلات التي واجهها.

ومن المعروف ان عزالدين سبق وأن تشاركت بطولة فيلم عمر وسلمى بجزأيه الأول والثاني مع الفنان تامر حسني وشكلا ثنائية ناجحة.

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