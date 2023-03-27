مسلسل "علاقة مشروعة".. الجمهور يشيد بأداء مي عمر مع ياسر جلال

تمكن المسلسل المصري "علاقة مشروعة" من حصد إشادات واسعة من قبل الجمهور، وتصدر حديث رواد السوشال ميديا بالرغم من المنافسة الكبيرة في الموسم الرمضاني 2023، بسبب الزخم الكبير في عدد الأعمال والمنافسة بينهم.

الجمهور يشيد بأداء ميّ عمر في علاقة مشروعة

أشاد الجمهور باداء النجمة المصرية "مي عمر" خاصة وأنها تفوقت في تجسيد دورها في علاقة مشروعة، وتجشد عمر دور سيدة متزوجة تقع في حب صديق زوجها بعد ان قررت الانفصال.

وبالرغم من أن علاقة ياسر جلال مع زوجة صديقه المقرّب مي عمر علاقة غير اخلاقي ومرفوضة أخلاقيًا واجتماعيًا، إلا أن الجمهور أشاد بالكيميا والانسجام الكبير ما بين النجم المصري "ياسر جلال" ومواطنته الفنانة "ميّ عمر".

ووصف عدد كبير من رواد السوشال ميديا أداء الفنانة مي عمر في هذا العمل بـ "المفاجأة" حيث انها عادت ما كانت تتعرض للانتقاد في ادوارها السابقة.

تفاصيل المسلسل المصري"علاقة مشروعة"

تدور أحداث العمل حول قصص حب شائكة، حيث يجد نفسه عمرو المتزوج من عاليا في علاقة مع بثينة زوجة صديقه السابقة "أمجد".

يتزوج عمرة من بثينة سرًا لكنه يضطر لاحقًا للزواج منها رسميًا بعد حملها، ويجد عمرو نفسه لاحقًا متورطًا في العديد من المشاكل بسبب حيرته ما بين زوجته عاليا وزوجته الثانية بثينة وتجسد دورها مي عمر، إلى جانب شعوره بالذنب تجاه صديقه المقرب أمجد.

ويشارك في بطولة المسلسل ياسر جلال، مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى وآخرون.