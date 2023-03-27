الحلقة الخامسة من مسلسل "الزند": بدء حرب الانتقام بين عاصي ونورس باشا

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الزند بطولة نخبة من نجوم سوريا وإخراج سامر البرقاوي، العديد من الأحداث المتصاعدة، بعد بدء عاصي الزند "تيم حسن" خطته الانتقامية ضد نورس باشا "أنس طيارة".

تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل الزند

خاض عاصي الزند "الفنان السوري تيم حسن" اولى حروبه ضد نورس باشا من خلال مواجهته قطاع الطرق الذي يرسلهم الأخير بين فترة وأخرى من أجل إرهاب سكان الضيعة.

وفي تفاصيل الحلقة الخامسة جمع عاصي عدد من الرجال حوله وبدأ بتدريبهم على السلاح من أجل الانتقام من نورس باشا، كما كلّف أحد الرجال بجمع المعلومات الممكنة عن الباشا.

وفي نهاية الحلقة الخامسة يتفاجأ عاصي بوقوع شقيقته عفراء "الفنانة نانسي خوري" بعد تعرّضها للاختناق بسبب معانتها من مرض تخفيه عن شقيقها.

وضمن سياق الحلقة الخامسة تبدأ نجاة "دانا مارديني" بمحاولة مساعدة والدها ويجسد دوره جرجس جباره بعد القبض عليه بسبب توزيعه صحف ومنشورات ضد الدولة العثمانية.

ويترقب الجمهور علاقة عاصي ونجاة ضمن أحداث المسلسل حيث من المتوقع ان تجمع بينهما قصة حب مميزة، خاصة ان غريمهما واحد وهو نورس باشا.

وبالرغم من قلة مشاهد دانا مارديني حتى الحلقة الخامسة إلى انها حظيت بإشادات واسعة وترقب لدورها في الحلقات المقبلة.