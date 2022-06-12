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ما صحة احتفال أميرة الناصر مع عاملاتها بعد خروجها من السجن؟

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 12 حزيران / يونيو 2022 - 09:00
أميرة الناصر
أميرة الناصر

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو لمشهورة سناب شات السعودية، أميرة الناصر، عقب خروجها من السجن؛ مدعين أنه فيديو جديد لها.

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تظهر أميرة الناصر في الفيديو وهي ترقص برفقة عاملاتها المنزليات على أنغام أغنية "أنا حاسس" لمصطفى كامل"، في حين خلعت حجابها وارتدت قميص أسود بأكمام متوسطة الطول.

وأشار البعض أن مقطع الفيديو قديم وليس جديدًا، مؤكدين أن الناصر ما تزال في السجن.

 

السلطات السعودية تلقي القبض على أميرة الناصر

 

والجدير بالإشارة إلى أن السلطات السعودية ألقت القبض على أميرة الناصر، بعد توجيه عدة اتهامات ضدها تشكك بهويتها ونسب أطفالها.

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وظهر زوج أميرة الناصر، مشعل الخالدي، في مقطع فيديو يكشف أن زوجته حاليًا متواجدة في السجن، وأعرب عن غضبه واستيائه من كل شخص كان سببًا في دخولها السجن من بينهم: شمس الأسطورة، رهف القحطاني الملقبة بـ"وذ نكهة"، وأثير الحلوة.

وظهر الخالدي في الفيديو ممسكًا بطفله مشهور بينما يبكي بحرقة داعيًا على كل شخص كان سبب في مأساة عائلته وحرمان وأطفاله من والدتهم.

ويأتي ألقاء القبض على أميرة الناصر بعدما شككت رهف القحطاني بنسب طفلتها حديثة الولادة، وقيام شمس الأسطورة بفضح تفاصيل صادمة عن حياتها روتها السكرتيرة الشخصية شيماء، وخروج محاميها الخاص موضحًا أن 99% من ما تقوله أمير غير صحيح من بينها اسمها فاسمها الحقيفي هو خديجة الداعور.
 

كلمات دالة:أميرة الناصرخالد مشعل

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